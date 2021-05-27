جهاز العبور: غلق وقطع المرافق عن عقار مخالف.. وحملة ليلية على الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع وقطع المرافق ورفع العدادات لعقار مخالف بالقطعة رقم 14 بلوك 28036، لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى سنتر تعليمى ومعرض سجاد بالمخالفة للقانون.

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لصاحب العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لسحب القطعة طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتكرار المخالفة.

وأشار الغيطى، إلى أنه تم شن حملة ليلية على الباعة الجائلين والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة تم تنفيذها ضمن الحملات اليومية على الإشغالات.

وأكد رئيس جهاز العبور، أن الجهاز يوفر حالياً البديل الحضاري لإيواء الباعة الجائلين بمكان يليق بالمدينة، والمقرر تشغيله في أقرب وقت، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار السعي للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.