شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مجند وإصابة 2 آخرين في حريق وحدة تراخيص بمرور السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء محمد الالفى مدير الأمن لإدارة مرور السويس، لمتابعة السيطرة على الحريق الذي نشب داخل الإدارة مساء الأربعاء.

ورافقهما المهندس محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والقيادات التنفيذية والأمنية.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن موقع الحريق عقب أعمال التبريد التي جرت لمنع تجدد النيران، إذ دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.

ونشب الحريق في الصالة الخارجية لإدارة مرور السويس والخاصة باستخراج تراخيص القيادة.

وقال مصدر مسؤول بالمجموعة الجغرافية إن شركة النصر للبترول دفعت بسيارات اطفاء لمشاركة رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، ونجحت جهود إخماد النيران قبل امتدادها لباقي الوحدات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس 6 سيارات لموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وأسفر الحادث عن مصرع مجند وإصابة 2 آخرين كانوا داخل الوحدة، وقال مصدر طبي إن مجندين أصيبا باختناق وجرى نقل أحدهما للمستشفى العام لتلقي العلاج بينما جرى عمل جلسات تنفس للمجند الآخر.