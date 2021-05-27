شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر: والدتي مرضت بعد تعافيها من كورونا بأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر بالفيوم، إن والدتها أصيبت بالفطر الأسود بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد بأسبوع.

وأوضحت «منير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن والدتها فقدت الإحساس بالجزء الأيسر في الأنف والعين اليسرى وتوقفت عن مضغ الطعام، مضيفة أنهم ذهبوا لطبيب متخصص وشخص إصابة والدتها بالفطر الأسود.

وأشارت إلى أن الطبيب أجرى عملية لإزالة الفطر الأسود من التجويف الأنفي وتم تنظيف حول المنطقة لكنها فقدت الرؤية بعينها اليسرى، مناشدة وزيرة الصحة التدخل لعلاج والدتها.