شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الدفاع الفرنسية: مصر الأكبر عربيا.. وموقعها الجغرافى يضعها فى قلب الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، "إيرفيه جرانجان"، أهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة كونها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وموقعها الجغرافي الذي يضعها فى قلب الاستقرار الإقليمي، لذا فإن فرنسا ومصر التزما منذ 2014 في إطار التحالف ضد داعش، والذى كان له جانب عسكرى وجانب عملياتي.

وقال، خلال حواره على قناة إكسترا نيو ز، إن مصر كانت تحارب داعش، وتحارب الإرهاب في شمال سيناء وفى ليبيا، وإلى جوارها فرنسا تقوم بنفس الدور، إذا فإن هذا التحالف الدولي ضد داعش بشقيه العسكري والعملياتي، يوجد بجانبه شق هام جدًا وهو محاربة تمويل الإرهاب وتحديث الخطاب الديني، وتنقيته من الأفكار المتطرفة ودعم الفكر المتسامح والمعاصر للإسلام، وبالفعل فرنسا تضع يدها فى يد مصر بهذا المجال.

وأوضح أنه جرى بالفعل هزيمة داعش على الأرض، وخاصة فى منطقة شرق المتوسط.