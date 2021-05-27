شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات القادمة من كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات المباشرة القادمة من مطار كازاخستان، بعد فترة توقف على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونظم استقبال خاص للطائرة، وفق برتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك برش المياه على جسم الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصولها والترحيب بها.

فيما حرص رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار شرم الشيخ تحت إشراف أسامة عبد الراضى مدير المحطة، على تقديم كافة التسهيلات لانهاء وصول الرحلة واستقبال الطائرة من خلال المعدات والتعامل السريع مع الرحلة فور وصولها.

وقد أثنى طاقم الطائرة الكازاخستانية، على سرعة الخدمة وحسن الاستقبال لهم وللركاب اللذين أبدوا سعادتهم بوصولهم إلى هذه البقعة الساحرة من أرض مصر.