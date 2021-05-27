شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وترميم هبوط أرضى بشارع الملك فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تفقد راشد، أعمال التطوير بمحور المنصورية بحى الهرم، حيث تابع تنفيذ الأعمال بعدد من قطاعات الممشى السياحى وأعمال رفع المخلفات (ناتج أعمال التطوير) بمحيطه، وتحدث مع عدد من المواطنين من المترددين على الممشى لبحث انطبعاتهم تجاه أعمال التطوير وناشدهم بالحفاظ على ما تم الوصول اليه من نتائج.

وتفقد محافظ الجيزة سير العمل بأكشاك الأطعمة والمشروبات المقامة بالممشى ومدى التزام القائمين عليها بالأسعار المعلنه، والتأكد من عدم المغالاة فى أسعار الخدمات المقدمة لتناسب مختلف فئات وشرائح المواطنين من المنطقة المحيطة والمناطق المجاورة كما استمع لشكواهم ووجه بسرعة بحثها.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة.