شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إنشاء موقع إلكترونى للشكاوى بالمنيا لا يتضمن إضافات على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هبة القاسى، مدير وحدة النظم والمعلومات في مديرية التموين بالمنيا، تفاصيل إنشاء موقع إلكترونى لشكاوى البطاقات التموينية، موضحا أن هذا الموقع يمكن من خلاله المواطن أن يرسل مشكلته على الموقع بدلا من النزول إلى مقر المديرية وذلك تسهيلا على المواطنين.

وأضاف مدير وحدة النظم والمعلومات في مديرية التموين بالمنيا، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن المواطن يدخل بياناته على الموقع ويرسل المشكلة والطلب الذى يريده، سواء كان يريد بطاقة بدل فاقد أو جرى حذفه من بطاقة التموين ويريد أن يعيد نفسه.

وتابعت مدير وحدة النظم والمعلومات في مديرية التموين بالمنيا، أن الموقع لا يتضمن إضافات على بطاقة التموين لأن الإضافات تكون مركزية من الوزارة نفسها ولها آلية خاصة، موضحا أن هذا الموقع يعد تطبيقا لمنظومة التحول الرقمى ضمن التسهيلات على كبار السن ومكافحة كورونا.