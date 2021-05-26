شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 مخالفة خلال حملة على الفنادق والمطاعم السياحية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الأربعاء- عن تحرير 14 محضرًا لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه 10 إنذرات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة ( سلامة وصحة مهنيه –حماية مدنية – عقود وتراخيص مزاولة نشاط) بالإضافة إلى اعدام معدات طهي غير صالحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجّه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين.