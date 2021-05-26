شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ألف شخص خلال قافلة طبية مجانية بحلايب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إن قافلة طبية متنوعة قامت بزيارة بمدينة حلايب وقريتي رأس حدربة وسرارة بجنوب البحر الأحمر لمدة ٤ أيام، وذلك ضمن القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة التي تنظمها وزارة الصحة لتدعيم الخدمات الصحية والعلاجية، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 990حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وأوضح «مرعي» أنه تم إجراء عدد 157 فحص معملي وإجراء عدد 59 فحص سونار وعدد 115 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة بالاضافة إلى عيادة تنظيم اسرة وتم تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصرف الوسائل للمنتفعات وعمل الاشعة التليفزيونية وتقديم المشورة.

واضاف أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي مدن وقري محافظة البحر الأحمر.

لمدة ٤ ايام قافلة طبية بحلايب و الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 990 مستفيد

لمدة ٤ ايام قافلة طبية بحلايب و الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 990 مستفيد

لمدة ٤ ايام قافلة طبية بحلايب و الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 990 مستفيد

لمدة ٤ ايام قافلة طبية بحلايب و الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 990 مستفيد

لمدة ٤ ايام قافلة طبية بحلايب و الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 990 مستفيد