شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف مفاجأة: الشباب ينقلون عدوى كورونا دون ظهور أعراض عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلط الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، الضوء على أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، كما حسم جدل المخاوف حول الأعراض الجانبية.

وقال «الحداد» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «أحلى أكلة» الذي يقدمه الإعلامي علاء الشربيني على قناة «ON»، الأربعاء، إن «هناك من ينقل العدوى دون أن يظهر عليه أعراض، خاصةً في فئة الشباب، ولكن لو تم الحصول على اللقاح سيمكن حماية الآخرين، متابعًا أن مصل الأنفلونزا موسمي ولقاح كورونا كذلك ولكن الخاص بـ كوفيد 19 يتم أخذه كل 6 أشهر».

وتابع: «اللقاح يؤمن الآخرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا ويحميهم من نقل العدوى إليهم، خاصةً فئة كبار السن»، مشيرًا إلى أن «الأطفال حين يحصلون على لقاح السنة والنصف يحدث لهم أعراض ولكن رغم ذلك لم يخرج أولياء الأمور للقول إنهم لن يعطوا أطفالهم التطعيم وذلك لأهميته، وبالمثل لقاح كورونا له أعراض ولكنه ضروري».

رئيس «المناعة» بالمصل واللقاح: الشباب ينقلون عدوى كورونا دون ظهور أعراض عليهم