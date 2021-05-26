شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم الإسكندرية» عن ترقية المدرس: «مفيش بلاغ ضده.. الناس بتجامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني عبدالحميد، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن الدكتور محمود مرسي ليس أستاذا بالكلية ولكنه مدرسا مساعدا، موضحة أنه عين من ثماني سنوات عام 2013.

وأضافت «عبدالحميد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «فوجئنا بكم كبير من التعليقات الجارحة وإيموشن الغضب عقب نشر تهنئة بخصوص الدكتور محمود، مشيرة إلى أن الدكتور محمود لا يدخل إلا حصص العملي ولا يملك صلاحية نجاح أي طالب».

وأكدت أنه كإجراء قانوني فإن الدكتور محمود ليس عليه أي شيء، مطالبة الطلاب الغاضبين بالتقدم بشكوى حال وجودها في مكتب الشكاوى التابع للكلية، مشيرة إلى أنه لم يتقدم طالب واحد ضد الدكتور حتى الآن، معتبرة الضجة التي شهدتها صفحات «السوشيال ميديا» أنها «الناس بتجامل»، حسب قولها.