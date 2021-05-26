شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: اليوم وغدًا قطع مياه الشرب عن مركزي طما وأخميم 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أخميم وقرى نيدة وآبار الوقف وأبار الملك والصوامعة شرق التابعة لها لمدة 8 ساعات، إبتداء من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 6 من صباح الغد، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه شرب قطر 600 ملل.

وأهابت الشركة- في بيان الأربعاء- بالمواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات مياه الشرب المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وأعلنت الشركة كذلك عن قطع مياه الشرب عن مركز طما بالمدينة ومجلس قروى مشطا، ومجلس قروى سلامون، ومجلس قروى المدمر، لمدة 8 ساعات، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غدٍ الخميس، وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم ذاته، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمركز.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية، والمستشفيات، بتوفير كميات مياه الشرب المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.