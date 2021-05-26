شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: علاقات القاهرة وواشنطن تشهد مرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاشم كريم، المحلل السياسي الأمريكي، إن المحليين الأمريكيين يرون أن الاتصالات الأخيرة ما بين الرئيس السيسي، ونظيره الأمريكي، خطوة جيدة.

وأضاف كريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «العلاقات المصرية الأمريكية تشهد مرحلة جديدة، والاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وبايدن استمرت أكثر من 20 دقيقة».

وأعرب المحلل السياسي الأمريكي عن أمله في اتحاد الجبهة الفلسطينية، كي كون تكون كلمتهم واحدة، متوقعا إقامة مفاوضات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مقترح حل الدولتين.

وأكد المحلل السياسي الأمريكي أن بايدن لديه جدية في مساعي حل القضية الفلسطينية، متوقعا طرح اقتراح تدويل القدس كي تكون ملكية كافة الأديان، أو الضغط على الجانب الإسرائيلي لمنها من إثارة المشكلات مع فلسطين.