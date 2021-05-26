شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستعقد على السيرفر الداخلي للمدارس وليس الشرائح أو السحابة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيعقد امتحان الثانوية العامة لنهائي في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي: «بالتالي لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية».

وأكدت الوزارة على طلاب الثانوية العامة فقط التأكد من الحصول على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بالطالب.