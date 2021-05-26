شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عرض آخر أعمال سمير غانم على «شاهد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية «الزهر لما يلعب» على منصة شاهد.

ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» برومو مسرحية «الزهر لما يلعب» وعلق عليه قائلا: «برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة ... على شاهد ... يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله.. حصريًا».

كان الفنان سمير غانم، وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.