شكرا لقرائتكم خبر عن «مرتفع رغم التراجع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، عن الأسعار التي حققها في ظهر اليوم، بمقدار جنيه واحد فقط، لكنه مازال أعلى من سعر الصباح، محققا أعلى ارتفاع له منذ شهر يناير الماضى، وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار عالميا، لكن مازالت السوق المحلية لم تستجب لهذا الانخفاض.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الثلاثاء، 933 جنيهًا، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 816 جنيها، والعيار 18 قيراطا، 699 جنيها، والجنيه الذهب، 6540 جنيها، وسعر الأونصة، 29100 جنيه.

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الأربعاء، 26 مايو 2021، ليتراجع عن حاجز 1900 دولار للأوقية والذى تخطاه لأول مرة منذ 9 يناير الماضى، بسبب تعافى الدولار وعوائد سندات الخزانة والتى تربطهما بالذهب علاقة عكسية، وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3%وهبطت العقود الآجلة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال مساء اليوم، 835.68 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،895.12 $ للأونصة.

المصري اليوم تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات، مساء اليوم الأربعاء، 26 مايو بمحال الصاغة في مصر.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 931 إلى 933 عيار 22 853 إلى 855 عيار 21 815 إلى 816 عيار 18 698 إلى 700 عيار 14 543 إلى 544 عيار 12 466 إلى 467 الاونصة 29098 إلى 29100 الجنيه الذهب 6539 إلى 6541 الكيلو 931000 إلى 933000

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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