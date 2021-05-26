شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بإدارة مرور حي فيصل في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق اندلع في إدارة مرور السويس بحي فيصل، دون أن يسفر الحريق عن وقوع ضحايا أو مصابين.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إدارة مرور السويس وتصاعد ألسنة اللهب فيما سارعت سيارات الإطفاء الي موقع الحرؤق السيطرة على النيران واخمادها قبل امتداها داخل مبني الإدارة.

وقال مصدر أمني إن النيران تسببت في حدوث بعض التلفيات بوحدة تراخيص القيادة، وجرى إخماد النيران، ويواصل رجال الدفاع المدني أعمال التبريد بموقع الحريق.