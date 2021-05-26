شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يفضح المخططات الصهيونية بحق القدس: من حق بريطانيا أن تطالب بأمريكا وفق المنطق اليهودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إحدى جولات حملتها لـ«فضح المخططات الصهيونيَّة الغاشمة بحق القدس والأرضي الفلسطينية المحتلةۚ»، عبر عرض مؤلف يثبت الأحقية التاريخية للفلسطنيين في أراضيهم ويدحض المزاعم الصهيونية.

وأطلق المركز الإعلامي للأزهر منذ الأربعاء الماضي، حملة تثقيفية وتوثيقية، تحت عنوان «القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية»، تبثها منصته باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف فضح المخططات الصهيونيَّة الغاشمة بحق القدس وأرض فلسطين.

وفي هذا الإطار، استعرضت الصفحة الرسمية للأزهر، مؤلفًا عربيًا للدكتور إسماعيل أحمد ياغي، يحمل عنوان: «الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية».

يتناول المؤلف المزاعم الصهيونية بأن بني إسرائيل أسبق في الوجود من العرب على الأراضي الصهيونية، نافيًا الادعاءات الصهيونية القائلة بأن العرب جاؤوا إلى فلسطين مع الفتح الإسلامي.

واستند الكاتب إلى عدد من الحقائق التاريخية الموثقة، إلى جانب الأقوال التوراتية التي تدحض الادعاءات الصهيونية، لافتًا إلى إجماع معظم المؤرخين على أن سكان فلسطين القدماء ينحدرون من القبائل الكنعانية التي خرجت من الجزيرة العربية واستقرت في فلسطين منذ فجر التاريخ في حوالي (3- 4) آلاف سنة قبل الميلاد وكانت حينها تسمَّى أرض كنعان.

وفي هذا الصدد، نقل المؤلف عددًا من شهادات كبار المؤرخين الغربيين ما يثبت بالدليل القاطع أن فلسطين منذ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى اليوم هي أرض عربيَّة، سكنها العرب منذ خروجهم من جزيرة العرب، وأنهم أقاموا فيها بصورة ثابتة ومتصلة ومستمرة حتى يومنا هذا، وأنَّ العرب المسلمين الذين فتحوها وحرروها إنما كانوا أصولًا لفروعٍ، أو فروًعا للعرب الذين سكنوها منذ فجر التاريخ. وهذا يدحض مزاعم اليهود القائلة بأن فلسطين تاريخيًّا ليست أرض العرب، وإنما اغتصبها المسلمون من أصحابها، وأنها كانت يومًا ما للعبرانيين أو اليهود.

وحول المزاعم الصهيونية الاستعمارية التي تدعي أحقية «بني إسرائيل» في فلسطين؛ بحجة أنهم أقاموا على منطقة منها نحو 70 عامًا من تاريخ فلسطين الذي يزيد على 6 آلاف عام، يُجيبُ المؤلف بالقول: «إذا كان يحق لليهود الادعاء بحقهم التاريخي في فلسطين بحجة أنهم أقاموا على جزء منها دولة في عهد داود وسليمان -عليهما السلام- استمرَّت سبعين سنة. فلماذا لا يحقُّ على ضوء هذا المنطق أن يطالب الفرس بفلسطين وقد حكموها 200 سنة، وكذلك اليونان وقد حكموها 300 سنة، والرومان وقد حكموها 700 سنة. كما يصبح على ضوء هذا المنطق أن من حق بريطانيا أن تطالب بأمريكا، ومن حق إيطاليا أن تطالب ببريطانيا، وهكذا سينقلب العالم رأسًا على عقبٍ من أجل منطق يهوديٍّ صهيونيٍّ عابثٍ.

ويتكوَّن الكتاب من عددٍ من المباحث أبرزها: أهمية فلسطين، عروبة فلسطين في التاريخ، مكانة فلسطين في الإسلام، المشكلة اليهودية، الصهيونية والاستعمار، الاستعمار البريطاني والوطن القومي لليهود، فلسطين تحت الانتداب البريطاني، الحركة الوطنية الفلسطينية، سياسة الانتداب البريطاني وأهدافها، قصة فلسطين أمام الأمم المتحدة، قيام دولة الكيان الصهيوني وبدء الصراع العربي الإسرائيلي، أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي.