شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمي.. لماذا يُحتفل بالملكية الفكرية ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في 26 أبريل من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.

ويسلّط اليوم العالمي للملكية الفكرية الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه حقوق الملكية الفكرية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء مشروعات أعمال أقوى وأكثر قدرة على التنافس ، وتقرر اليوم لتوعية الجمهور بأهمية الموضوع، معظم الناس على دراية جيدة بالملكية الفكرية ، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية ، بالرغم من ذلك لا يزال كثير من الناس يرونها كأمور قانونية وتجارية لا تتدخل مع حياتهم اليومية.

وتقام هذه الفعالية كل عام وذلك لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وقد شارك في هذه المناسبة عام 2008م (59) دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية ، وفهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار ، وللاحتفال بالإبداع والمساهمات المقدمة من المبدعين المبتكرين لتنمية المجتمعات، وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية.