شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أعمال فنان مصري للمشاركة في معرض للخزف المعاصر بلندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت جامعة حلوان، اختيار أعمال فنان مصري ضمن مقتنيات معرض يقام في متحف فيكتوريا والبرت بلندن وهو الفنان الدكتور ضياء الدين عبدالدايم داود الاستاذ المساعد بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، حيث يجمع المتحف لأول مرة فنانين معاصرين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا و«المهاجرين» عملهم في المقام الاول يختص بالخزف.

ومن المقرر المشاركة بالمعرض من خلال ٣ محاور رئيسية وهي التراث والتقنية، الهوية القومية، التغيرات الاجتماعية والسياسية، على الرغم من أن تاريخ هذه المنطقة في انتاج الخزف مشهور ومحتفى به، إلا أن انتاج فنانيها للخزف المعاصر غير معروف بشكل واسع، لذلك يهتم المعرض بتقديم الفن الحديث والحيوي في تجربة الخزف المعاصر في المنطقة.

يقدم المعرض أعمال ١٩ فنان من عشر دول بعضهم يستخدم التقنيات والتصميمات القديمة أو يستلهم من ثقافة أمته والآخرون يستخدمون الخزف كوسيلة لتوصيل رسالة اجتماعية، ويعتمد اختيار الأعمال على مفهوم يرتبط بالحرفة القديمة وتطورها وصياغتها بشكل معاصرة مع تنوع البلدان التي تمثل خزف الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل دور متحف فيكتوريا وألبرت في لندن لعرض مقتنيات تاريخية ومعاصرة.