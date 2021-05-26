شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة: إنتاج أول تابلت عربى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن مصر رفعت شعار الحفاظ على الأرواح والاقتصاد خلال أزمة كورونا، وتابع: "معجب باستراتيجية بناء المستقبل فى مصر".
ولفت "أبو غزالة"، إلى أنه سيعمل على إنتاج أول تابلت عربى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بمصر، وسيكون أن أول كمبيوترات من تصميم وإنتاج عربى، وتابع: "وسندخل هذا السواق مع المنافسين الأكبر فى العالم".
وأشار "أبو غزالة"، إلى أنه كان يذهب إلى المدرسة وهو صغير ويحمل الكتب على ظهره لمسافة طويلة وتابع:" لما ربنا كان ينعم عليا كنت أقابل سيارة خضار أركبها وأنا فى طريقى إلى المدرسة"، مشدداً على أنه وهب باقى حياته من أجل تطوير التعليم، وتخريج أجيال لا تعتمد على الحفظ بل الفهم.
وأضاف "أبو غزالة"، أن أمريكا والصين يسيطران على أكثر من 60% من الناتج العالمى، لافتا إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول حقيقى ونواجه صراع فيلة والأمة العربية لا تشكل 5% من الناتج الكلى العالمى.
وقال الدكتور طلال أبو غزالة، إن أمريكا ترى أن الشرق الأوسط لن يكون به استقرار إلا بقيام دولة يهودية عنصرية، وتابع: "أمريكا تشجع إقامة دولة دينية عنصرية.. 3 ملايين فلسطينى سيخروجون من الأراضى الفلسطينية حال قيام دولية إسرائيلية يهودية".
وتابع "أبو غزالة"، أنه لا يوجد قدس شرقية أو غربية، يوجد قدس واحدة وهناك سلطة احتلال تسمى إسرائيل ودولة اسمها فلسطين، مؤكداً أن أمريكا تدعم سلطة الاحتلال، والدولة المزعومة التى تسمى إسرائيل لا يمكن لها أن تستمر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكى لا ينمو إلا فى أوقات الحروب والأزمات، وتابع: "800 قاعدة عسكرية أمريكية حول العالم".