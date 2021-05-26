طلال أبو غزالة: إنتاج أول تابلت عربى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بمصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادى الكبير، إن مصر قاطرة الأمة العربية فإذا كانت ناجحة فستكون الأمة العربية ناجحة، وتابع: "هذا طبيعة الأخ الكبير.. جدى كان يقول أننا من مصر.. جدى مصر"، مشيراً إلى أن سياسات القيادة المصرية تعطى الأولوية للمستقبل. وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن مصر رفعت شعار الحفاظ على الأرواح والاقتصاد خلال أزمة كورونا، وتابع: "معجب باستراتيجية بناء المستقبل فى مصر". ولفت "أبو غزالة"، إلى أنه سيعمل على إنتاج أول تابلت عربى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بمصر، وسيكون أن أول كمبيوترات من تصميم وإنتاج عربى، وتابع: "وسندخل هذا السواق مع المنافسين الأكبر فى العالم".

وأشار "أبو غزالة"، إلى أنه كان يذهب إلى المدرسة وهو صغير ويحمل الكتب على ظهره لمسافة طويلة وتابع:" لما ربنا كان ينعم عليا كنت أقابل سيارة خضار أركبها وأنا فى طريقى إلى المدرسة"، مشدداً على أنه وهب باقى حياته من أجل تطوير التعليم، وتخريج أجيال لا تعتمد على الحفظ بل الفهم.