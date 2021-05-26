شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الدفاع الفرنسية: مصر دولة محورية ومفتاح استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، "إيرفيه جرانجان" فى تقيمه للعلاقات العسكرية والأمنية بين مصر وفرنسا، إن مصر هى فاعل محورى فهى دولة عربية وإفريقية، ومن دول حوض النيل، وقريبة من الخليج، لذا فهى دولة مفتاح، بكل ما تحمل من معانى فى استقرار المنطقة.

وأضاف، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن فرنسا تتباحث مع مصر دائما، وخاصة فى المواضيع الإقليمية والأولويات الاستراتيجية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومصر لها دور كبير في هذا الصدد، في ليبيا، وتكافحه فى شمال سيناء.

جدير بالذكر أن العلاقة بين فرنسا ومصر، تمتد على الصعيد العسكرى، أحد أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث قامت العلاقة بين الدولتين على مدار التاريخ على التعاون المشترك والتفاهم فيما بينهما، وتشارك الدولتان فى تدريبات مشتركة طوال العام بالإضافة للمشاركة الفعالة فى عملية التسليح والتفاهم فى الرؤية نحو قضايا الإرهاب ومحاربة الجماعات المسلحة.