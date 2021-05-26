شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نقلت للسيسى تقدير بايدن لدور مصر بوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين على لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، واصفا اللقاء بـ"المهم".

وقال فى تغريدة على موقع "تويتر، إن اللقاء كان مهما، وإنه "نقل رسالة الرئيس الأمريكى، جو بايدن الخاصة بتقديره لجهود الوساطة المصرية الحاسمة لدعم وقف إطلاق النار، وأكد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".\



وزير الخارجية الأمريكى عن لقاء السيسى

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قد قال إن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بداية يجب البناء عليها، وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفى من عمان، أن المهمة الأساسية تأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة ثم إعادة الإعمار.

وأوضح: "أقمنا محادثات جيدة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر ونتحدث مع الأمم المتحدة بشأن جهود إعمار غزة، مردفا: "شاركنا بمبلغ جدا والمصريون اعتمدوا مبلغ جيد جدا لإعادة البناء، وسنبدأ في التواصل بشأن هذا الأمر".