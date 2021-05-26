شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لديها علاقات قوية وتاريخية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، بالدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدة أن أمريكا لديها علاقات تاريخية قوية مع مصر، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثنى على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن شكرها لمصر لجهودها لتحقيق وقف إطلاق النار. وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب"، اليوم الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن أمريكا ستقدم 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق مع مصر من أجل تقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأشارت جيرالدين جريفيث، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية من أجل تقديم المساعدات لقطاع غزة، ولفتت إلى أن إدارة بايدن تؤمن بضرورة حل الدولتين، وضرورة حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من أجل إحلال السلام للشعبين، لكن الآن نركز على كيفية إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن أمريكا ستسعى لإنعاش الشراكة بين فلسطين وإسرائيل.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن أمريكا تعمل مع مصر لإحلال السلام في ليبيا، مضيفة أن وفد أمريكي رفيع المستوى زار ليبيا وأكد أهمية استمرار العملية السياسية وضرورة إخراج المرتزقة دون تدخل أمريكي في الشأن الليبي.

وعن سد النهضة، شددت جيرالدين جريفيث، على ضرورة أن تكون هناك تسوية سياسية بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك موافقة من مصر والسودان.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي يسعى لإيجاد توافق بين الدول الثلاث لحل أزمة السد الإثيوبي، مشددة على ضرورة حل دبلوماسي في أزمة سد النهضة.

ورفضت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، الإجابة على سؤال حول لو رفضت أديس آبابا الحلول، قائلة لن أدخل في فرضيات ما يهمنا الدخول في حل سلمي ومرضي للأطراف، وأكدت أن أمريكا تدرك أهمية نهر النيل للشعوب في المنطقة.

وحول سوريا، قالت إنه لا توجد مصداقية في الانتخابات الجارية في سوريا، مشيرة إلى أننا سوف نعمل مع المجتمع الدولي لإنعاش العملية السياسية في سوريا.