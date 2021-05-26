شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى نيوز": الجيش السودانى ينفى وقوع اشتباكات مع إثيوبيا على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الجيش السوداني الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات مع القوات الإثيوبية على الحدود الشرقية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوزعربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف الجيش السوداني: "قواتنا المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدى عملها بصورة روتينية دون التعرض لأى أعمال عدائية".