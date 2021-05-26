"سرقني.. و الفيديو قديم".. الداخلية تكشف تفاصيل تهديد شخص عاري في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص ممسكا قطعة خشبية ويقوم بتهديد شخص آخر في الإسكندرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو يظهر به أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه وبجواره شخص آخر ممسكا بيده قطعة خشبية ويقوم بتهديده بها.

بالفحص تبين أن الأول "عاطل- له معلومات جنائية – مقيم بدارة قسم شرطة مينا البصل) والثاني (عاطل - له معلومات جنائية –مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة شروع المجني عليه في سرقة بعض المتعلقات من داخل المقهى خاصته، وأضاف إلى أن المقطع المشار إليه من عام ونصف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.