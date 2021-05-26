ضبط صاحب شركة روج عبر فيس بوك للتشهير بسمعة شخص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي تُرتكب على شبكة الإنترنت وذلك استكمالاً لجهود أجهزة الوزارة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات تكنولوجيا المعلومات بلاغا من أحد الأشخاص لتضرره من المسئول عن إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بالتشهير والإساءة لسمعته من خلال منشورات يقوم بنشرها على الصفحة تحمل بيانات المبلغ، تتضمن الإعلان عن استيراد سيارة من الخارج باسم الشاكي.

بالفحص تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (صاحب شركة إنتاج دواجن-مقيم محافظة الشرقية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه استغل لقب عائلة الشاكي لشهرتها وادعى عليه من خلال نشره المشاركة محل البلاغ لزيادة عدد المتابعين على الصفحة التي قام بإنشائها للترويج لنشاطه التجاري الذي شرع في إقامته، وأقر أنه لا تربطه بالشاكي ثمة علاقة.