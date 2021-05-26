مصدر طبي: تجهيز عزل خاص لمصابي الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، إنه جرى تجهيز غرفة خاصة لعزل الحالات المصابة بالفطر الأسود في مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن تم تزويد الغرفة بأجهزة تنفس صناعي وأسرة الرعاية اللازمة تحسبا لنقل حالات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى لم يستقبل أي حالة مصابة بالفطر الأسود حتى الآن.

والفطر الأسود هو عدوى انتهازية فطرية نادرة وتسبب مرضًا خطيرًا وقاتلًا في بعض الأحيان، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطريات المخاطية يعانون من ضعف في جهاز المناعة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية وغيرها من الالتهابات الانتهازية، ويحدث داء الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسبق أن ذكر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بالفطر الأسود في مصر خلال الفترة الماضية.