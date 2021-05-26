رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة القمر العملاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت سماء العالم الليلة 26 مايو 2021 ظاهرة تسمى بالقمر العملاق والتي يظهر فيها القمر بشكل أكبر نسبيا وبإضاءة عالية في السماء.

وقال عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، إن التفسير العلمي لهذه الظاهرة يرجع إلى أنّ مدار القمر حول الأرض على شكل قطع ناقص أو مدار إهليلجي، وبسبب هذا المدار يكون القمر أحياناً في أقرب نقطة من الأرض وتسمى الحضيض، وعلى الجانب الآخر من المدار يكون القمر في أبعد نقطة من الأرض وتسمى الأوج عندما يتزامن اكتمال القمر (في طور البدر) مع وجوده في الحضيض نرى ما يسمى بالقمر العملاق.

وأوضح جودة في تصريحات لمصراوي، أن الفرق الظاهري في حجم القمر قد يكون غير ملحوظ بالعين المجردة، حيث أنّ فرق المسافة بين الأوج والحضيض يقارب 40-50 ألف كيلومتر، ولكننا نلاحظ حجم القمر بسبب شدة الإضاءة التي تزيد بشكل ملحوظ بالعين المجردة أو بملاحظة ظلال ليلاً في وسط المدن.

وتابع جودة: التفسير العلمي لهذا يرجع إلى قانون التربيع العكسي والذي ينص على أنّ شدة الإضاءة تتناسب مع مربع المسافة مقارنة بأن الحجم بتناسب فقط مع المسافة.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، أن هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية متكررة الحدوث ونستطيع رؤيتها 3-4 مرات خلال كل عام.

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