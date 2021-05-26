رئيس جهاز الشروق يتفقد 1176 شقة بمشروع جنة بمركز خدمات المدينة 2



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروع "JANNA "، الذى يتم تنفيذه على مساحة (28.5) فدان بأحد المواقع الحيوية بمركز خدمات المدينة 2.

وأوضح بشارة، أن المشروع يهدف إلى توفير 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بإجمالى 49 عمارة، وبنسبة بنائية (20%) من المساحة الإجمالية والـ(80%) الأخرى للطرق وتنسيق الموقع.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة الشروق، مراجعة أعمال التشطيبات النهائية لكل من العمارات والوحدات بالقطاع الثانى بالمشروع المتضمن 696 وحدة سكنية (29 عمارة) بنسبة تنفيذ 90%، وكذا المرور على أعمال تنسيق الموقع العام من طرق وأرصفة وأسوار بنسبة إنجاز 50%.

وأشار بشارة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالمشروع، والذى يضم 480 وحدة، وسوقا تجارية، ومسطحات الخضراء وكذا الهيكل الخرسايى وأعمال البناء للمسجد، بجانب تقدم أعمال حمام السباحة، لافتاً إلى أن المشروع سيصبح قريباً واحدا من أهم مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها باستثمارات من الجهاز لتوفير الوحدات السكنية داخل مجتمع عمرانى حضارى مخطط.

وفي ختام جولته، شدد رئيس جهاز مدينة الشروق، على الالتزام بالبرامج الزمنية ومواصفات التشطيب، وتنفيذها على الوجه الأمثل، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.