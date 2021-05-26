بالصور.. شاهد القمر العملاق لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير أحمد جمعة:

شهدت الكرة الأرضية، مساء اليوم الأربعاء، خسوفا كليا للقمر -(القمر العملاق)- لكنه غير مشاهد في مصر أو الوطن العربي، بل يشاهد بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا نيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية.

والتقطت عدسة الخليج 365، عدة صور ظهر خلالها القمر بعدة ألوان.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق، إن الخسوف لن يرى في معظم دول العالم ولا في مصر أيضا، لافتاً إلى أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر مكتملا (بدرا)، وكذلك كسوف الشمس لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر جديدا (محاق).

وأشار تادرس لمصراوي، إلى أن القمر في منطقة الحضيض وهي منطقة في مداره تعتبر قريبة نسبيا من الأرض، لذلك يظهر القمر عملاقا أو سوبر، فيزداد حجمه ولمعانه إلى حد ما بالنسبة لنا على الأرض، ويعتبر القمر سوبر خلال ثلاثة أشهر في عام 2021 هم أبريل، ومايو، ويونيو.

جدير بالذكر أن الخسوف الكلي للقمر وصف بالدموي أو قمر الدم المنتشر على نطاق واسع ليست تسمية علمية، ظهرت للمرة الأولى في العام 2013 برغم ذلك أصبح هذا المصطلح يستخدم عند حدوث أي خسوف كلي للقمر .