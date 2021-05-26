شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سيدة.. تجديد حبس 18 شخصًا بتهمة الاستيلاء على شقق ملك الدولة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الاحمر تجديد حبس 18 رجلا بينه سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة وذلك بعد ام القت اجهزة الامن بالبحر الاحمر القبض عليهم وتحرير محاضر ضدهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من إخلاء 3 عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة،بعد سبطرة مواطنين عليها دون وجه والقت القبض على المتهمين، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بأن أجهزة الامن بالغردقة تلقت بلغا من مسؤولي جهاز التعمير باستيلاء عدد من المواطنين على الوحدات السكنية المخصصة لبديل العشوائيات دون وجه حق.

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر بقيادة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية تحت إشراف مدير أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي ومباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة من طرد المتعدين من الشقق والسيطرة على الوضع الأمني وإلقاء القبض على عدد منهم وتحرير عدد من المحاضر وإحالتهم للنيابة.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بالغردقة يقع بمنطقة ويأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، ويشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزلا سكنيًا بتكلفة 320 مليون جنيه.

وأكد مسؤولو جهاز التعمير والإسكان بالبحر الأحمر أن هذة الوحدات أشرف الجهاز على إقامتها، وتم تخصيصها للمستحقين وحدات سكنية بديل للعشوائيات، ولم يتم تسليمها للمستحقين رغم جاهزيتها منذ اكثر من عام وانتهاء العمل بها.

وأكد المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير والإسكان بالبحر الأحمر، أنه تم نقديم بلاغ لاجهزة الامن بالغردقة بالواقعة من أجل التدخل واخلاء هذة الوحدات من المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق.