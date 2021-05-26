شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: بدء المسح الميداني بالمحافظة لاكتشاف حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بدء الفرق الطبية للمسح الميداني لاكتشاف مصابي فيروس كورونا بقري ومراكز محافظة الغربية، بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وقال «حميدة» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الإدارة العامة للطب الوقائي، والوبائيات بالوزارة شكلت لجان من المديرية لتطبيق المسح الميداني بمحافظة الغربية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا بالأحياء والقري والمراكز المكتظة بالسكان بالغربية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان من إدارة الطب الوقائي والوبائيات لكشف مستجدات كورونا في بقري ومراكز المحافظة وذلك لقياس إيجابية الدم للأجسام المضادة لفيروس كورونا والوقوف على التقدير الوبائي بالمحافظة وذلك للفترة من 25/5 لمدة ثلاث ايام وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية خرجت إلى لعمل المسح الميداني في، وبدأت هذه المرحلة المهمة جدا للتقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مواقع متعددة.

وأشار إلى أن الفرق من خلال الفحص والمسح النشط بالوصول إلى المنازل خصوصا في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وتم متابعتهم والتواصل معهم بهدف إجراء الفحوص والتأكد من وجود حالات اشتباه أو أعراض للأفراد الموجودين في هذه المواقع، ويتم أخذ الفحوص والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص التأكيدي، وهذا يساهم في أن تكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة، لكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدا.