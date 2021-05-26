شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين كليتي «تمريض» و«طب أسنان» الإسكندرية في مجال نظم المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نفرتيتى حسن، عميد كلية التمريض في جامعة الاسكندرية، بدء تنفيذ تعاون مشترك بين كليتى التمريض وطب الاسنان في مجال نظم المعلومات المعنية بالصحة.

إلى ذلك استقبلت العميدة الاربعاء، وفد أكاديمي ضم الدكتور أحمد عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان، وأحمد صقر المدير الإقليمي لمؤسسة icdl Arabia مصر، وبحضور الدكتورة رشا فؤاد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتورة مها محمد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، ومحمد عطية مدير مركز تكنولوجيا المعلومات،والدكتورة عواطف الشرقاوى مدير وحدة التدريب، لوضع الأسس والأطر العامة لآليات التعاون في هذا المجال بين الكليتين وتعظيم الاستفادة الأكاديمية والعلمية من التعاون المشترك.

وقالت «نفرتيتى»، أن الاجتماع كان مثمرا خاصة وأنه تم مناقشة آليات التعاون في مجال تطوير نظم التدريب لخريجي طلاب كليتي طب الأسنان والتمريض بتطبيق كل ما هو جديد في مجال نظم المعلومات الصحية His، كما تم مناقشة سبل التعاون في تطبيق البرنامج التدريبي ومدى نجاحه على خريجي كليات القطاع الطبي بعد نجاح البرنامج التدريبي المعتمد بكلية التمريض بالتعاون مع مؤسسة icdl Arabia والذي تم تطبيقه من ثلاث سنوات.

واختتم المشاركون في الاجتماع، بالتأكيد على تطبيق البرنامج التدريبى على خريجي كلية طب الأسنان بالتعاون مع كلية التمريض مع تطوير البرنامج التدريبي ليتناسب مع خريجي وعاملي القطاع الطبي بجامعة الاسكندرية.

تعاون مشترك بين كليتى "تمريض وطب أسنان الاسكندرية" في مجال نظم المعلومات المعنية بالصحة (صور)

تعاون مشترك بين كليتى "تمريض وطب أسنان الاسكندرية" في مجال نظم المعلومات المعنية بالصحة (صور)

تعاون مشترك بين كليتى "تمريض وطب أسنان الاسكندرية" في مجال نظم المعلومات المعنية بالصحة (صور)