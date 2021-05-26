شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لم نتلق أى دعوات لاستئناف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر دبلوماسى سودانى مسؤول أن يكون السودان تلقى دعوة من الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.

وقال المصدر، ردًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، التى أعلن فيها أنه سيتم استئناف المفاوضات حول السد قريبًا، إن الخرطوم لم تتلق أى دعوات من رئاسة الاتحاد الإفريقى بتحديد موعد لجولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فى رده على ما أعلنه مسؤول سودانى، الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت فى التخزين الثانى لسد النهضة، أنه ربما فُهمت هذه التصريحات خطأ.

وأضاف «شراقى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه إلى الآن مازالت كمية المياه فى بحيرة سد النهضة كما كانت عليه منذ شهر ونصف، وأن الأقمار الصناعية ترصد مدى تطور السد أولاً بأول، حيث أظهرت آخر الصور بتاريخ 24 مايو 2021، أن حجم التخزين يماثل تمامًا حجم البحيرة قبل فتح البوابتين فى 14 إبريل 2021، وهو حوالى 5 مليارات متر مكعب، وما حدث خلال تلك المدة أن انخفضت البحيرة قليلًا ثم استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجيًا حتى تصل إلى ذروتها فى أغسطس.

وأوضح أن إثيوبيا تحاول التعجيل من رفع مستوى الممر الأوسط سريعًا قبل موسم الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أنه حال عدم نجاح إثيوبيا فى تعلية الممر الأوسط للمستوى المطلوب، ستزيد المياه فى البحيرة وتفيض من أعلى الممر.

وتوقع عدم نجاح إثيوبيا فى تعلية الممر الأوسط، والذى يقدر بحوالى 30 مترًا، حتى تستطيع تحقيق الملء الثانى الذى يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، ومن الواضح أن هناك تعثرًا فى حجم الإنشاءات التى تقوم بها إثيوبيا لتعلية الممر الأوسط.

وتابع: «لايزال الإنجاز ضعيفًا رغم فتح البوابتين منذ حوالى أكثر من 40 يومًا، ولكن من المتوقع زيادة التخزين فى بحيرة السد قليلًا قبل يوليو، وقد تخزن إثيوبيا هذا العام كمية أقل من 5 مليارات متر مكعب فقط، وليس 13.5 مليار متر مكعب».