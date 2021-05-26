شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: ‏استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية بنظام الإدارة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الإدارة الحديثة لها دورها الفعال في بناء الأمم والمجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات الجلسة الأولى بدورات البرنامج التدريبى الموحد «إعداد القادة الأكاديميين»، والتى تنظمها الجامعة للراغبين في الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية.

وأشار ذكى إلى أن جامعة طنطا ‏وضعت لنفسها استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفهوم وجوانب الإدارة الحديثة، ونقل المهارات والخبرات والجوانب المختلفة للإدارة الحديثة بين جميع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

وأضاف أن علم الإدارة الحديثة له العديد من الفروع والجوانب والمجالات المختلفة التي يجب نشرها لمواكبة أحدث النظم العالمية الحديثة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية والبشرية المتاحة لأي مؤسسة إدارية.