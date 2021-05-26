شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «مصرية - أمريكية» لإعمار غزة وتثبيت وقف «إطلاق النار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى أعقاب التطورات الأخيرة التى شهدتها الأراضى الفلسطينية، مشيدًا بالدعم الأمريكى الكامل للجهود المصرية فى هذا الإطار.

وقال الرئيس خلال لقاءٍ الأربعاء مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتونى بلينكن، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكى فاعل لعودة الطرفین مجددًا إلى طاولة الحوار.

وأكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، حيث توافق الجانبان على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، تأسيسًا على المبادرة المصرية فى هذا الإطار.

وتطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق إرادة الدولة الثابتة، حكومةً وشعبًا، على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنيًا وفكريًا، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخى والتعايش وحرية الاعتقاد، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

إلى ذلك، نقل وزير الخارجية الأمريكى إلى «السيسى» تحيات الرئيس الأمريكى، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى الفعال الذى تتمتع به مصر فى الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمى، ومساهمتها بقيادة الرئيس فى السعى لتحقيق الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة كافة.

وأشاد «بلينكن» بالجهود التنموية الضخمة التى تشهدها مصر حاليًا، وكذلك الجهود الحاسمة خلال الفترة الماضية وما تتحمله من أعباء فى مكافحة الإرهاب، معربًا عن دعم الإدارة الأمريكية تلك الجهود، خاصة أن مصر تعد شريكًا مركزيًا فى التصدى لتحدى الإرهاب العابر للحدود.

وشهد اللقاء- كذلك- التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع فى ليبيا والمرحلة الانتقالية التى تمر بها حاليًا، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابى المنشود فى ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة فى تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة، بما سيساهم فى تحقيق طموحات الشعب الليبى الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية، ويقوّض تفشى الفوضى بها، ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.

وفيما يخص قضية سد النهضة، أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف ومُلزم يضمن الأمن المائى لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكى على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.