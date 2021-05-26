شكرا لقرائتكم خبر عن توفير خدمات تلقى لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين على الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا فى المنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولًا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم. وأضافت أن المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح كورونا لهم بالمنازل هم «المصابون بشلل نصفى أو رباعى أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التى تؤثر على الحركة، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر فى الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكى، ومرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلى».

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، تناولت وزيرة الصحة جهود مواجهة «كورونا» وآخر مستجدات التعامل معه.

وحول فاعلية اللقاحات فى ضوء تحور الفيروس، لفتت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لم تظهر أى متغيرات تقوّض بشكل كبير فاعلية اللقاحات.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميًا، وافتتاح 26 مركزًا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح لعدد من الجهات.