شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مواصفات امتحان «الثانوية» الرسمى مدروسة بدقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التعليم أن سحب مشروع قانون «التعليم» من مجلس النواب يعود لإجراء بعض التعديلات عليه قبل إعادة عرضه مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وقال طارق شوقى، وزير التعليم، إن التعديلات التى طلبها مجلس الوزراء تتعلق بمادة واحدة فى قانون التعليم السارى، وتتضمن فكرة حساب مجموع تراكمى فى المرحلة الثانوية، وتعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى، وكذلك تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

وأضاف «شوقى»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن مجلس الشيوخ أبدى ملاحظات قيّمة على هذه التعديلات، وعلى إثرها قررت الوزارة سحب القانون لتعديله قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

وأشار «شوقى» إلى أن الوزارة ستعلن، منتصف الأسبوع المقبل، تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله، وواصل: «أمّا بشأن الشكاوى الخاصة بمدة الامتحان التجريبى وعدد الأسئلة بمادة الفيزياء، فهذا الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه وليس له درجات وليس الهدف هو حل كل المسائل فى هذا الزمن، إنما توفير عدد أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرّف عليها فقط»، منوهًا بأن «التعليم» ستنشر الأسئلة والإجابات الصحيحة الأحد المقبل، عبر موقعها.

وأوضح أن مواصفات الامتحان النهائى فى يوليو من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبى لها، مدروسة بعناية شديدة وتراعى درجة صعوبة كل سؤال على حدة، وتحسب الزمن المناسب على هذا الأساس، مشيرًا إلى أن الوزارة اطمأنت كذلك على كفاءة أكثر من 2300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية.