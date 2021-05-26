شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إنتاج تتنازل عن دعواها ضد الفنان شريف الدسوقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نقل الفنان شريف الدسوقى من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم نقل الفنان شريف الدسوقى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه ستتم مناظرة حالته الصحية فى مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبى يضم استشاريين فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

فى سياق موازٍ، تنازلت الشركة المنتجة لأحد مسلسلات رمضان، والذى شارك فيه الفنان شريف الدسوقى، عن دعوى قضائية، الأربعاء، بمحكمة الجنح الاقتصادية، طالبته فيها بتعويض 5 ملايين جنيه فى ادعائه عدم تقاضى أجره كاملًا عن المسلسل.

وأكدت وكيل الشركة، صاحبة الدعوى، أن الفنان يمر بظرف إنسانى لن نستطيع معه مقاضاته إطلاقًا، بل على العكس «نعلن من جانبا المساندة الكاملة له ونتمنى له سرعة تجاوز تلك المحنة ويعود أقوى مما كان».

كان «الدسوقى»- حسب وكيل الشركة- قد أدلى بتصريحات غير صحيحة عند ظهوره فى أحد البرامج، وقال إنه لم يتقاضَ أجره من مدير إنتاج المسلسل، وهذه التصريحات تسببت فى أضرار مادية وأدبية للمدعى.

كانت الفنانة منى ممدوح علّقت على الأزمة الصحية التى يمر بها الفنان شريف الدسوقى، مُعبرة عن غضبها من المنتج الذى لم يساعد «الدسوقى» فى الحصول على أمواله حتى يتعافى من الإصابة فى قدمه ما أدى إلى تضخم المشكلة الصحية للفنان وصولًا إلى بتر القدم. وطمأن الفنان شريف الدسوقى الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لعملية بتر قدمه حتى أسفل الركبة، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شىء».