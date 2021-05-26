شكرا لقرائتكم خبر عن «ما يحدث في العراق أمر صعب وكارثي».. أحمد موسى: ربنا يديم علينا نعمة الاستقرار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على الاتصالات العديدة التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قادة العالم على مدار الأيام الماضية، للإشادة بجهود وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «مصر محور مركزي لدول العالم».

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بلدنا الوحيدة المستقرة في وسط منطقة تشهد صراعات مختلفة، ربنا يديم علينا نعمة الاستقرار».

وأضاف موسى: «ما يحدث في العراق على مدار الساعات الماضية أمر يحزن أي عربي، نتمنى له الاستقرار بعيدا عن الفوضى والتدخلات»، مردفا: «ما يحدث في العراق أمر صعب وكارثي».

وأشار موسى إلى أن حرص مصر على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع دول عديدة خلال الفترة الماضية، له معنى كبير.