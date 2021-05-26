شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية لتشكيل لجنة «مدبولي» لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط تحركاتهم لتشكيل لجنة من المعنيين بملف صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك على خلفية القرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة دمياط منتصف مايو الجاري، والتي عرض خلالها النواب بلقائهم مع مدبولي بختام الزيارة، أزمة صناعة الأثاث، كذلك الأوضاع بمدينة دمياط للأثاث، والتي أمر على أثرها مدبولي بتشكيل لجنة من المعنيين بالصناعة بمعرفة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقال ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، في بيان، الأربعاء، إن من الضروري رصد هذه اللجنة المزمع تشكيلها لواقع صناعة الأثاث في دمياط ومعاناة المئات من العاملين بهذه الصناعة، ووضع خطة شاملة قابلة للتطبيق وبشكل فوري لإنقاذ هذه الصناعة والارتقاء بالعاملين بها، علاوة على إعادة صياغة مدينة دمياط للأثاث والتي فقدت دورها في خدمة الصناعة وشهدت عدم تجاوب من جانب الصناع على الاقبال عليها، في حين حرمت قطاع كبير من العاملين بالصناعة على مستوي المحافظة من الاستفادة بفرش الوحدات واحتكارها من قبل فئة معينة دون طرحها بشكل عام، علاوة على ضرورة حل مشكلات أصحاب الورش بها وبحث مطالبهم وتحسين أحوالهم بما يشجع الصناع على الإقبال على الحصول على ورش داخل الأثاث بكونها هدفا سعت إليه القيادة السياسية باعتبارها مشروعا قوميا تم إنشاؤه لدفع عجلة صناعة الأثاث وتطويرها وفقًا للنظم الحديثة في الصناعة، ووضع صناعة الأثاث على الخريطة العالمية، والارتقاء بأحوال الآلاف من العاملين بهذا القطاع الهام، وأكد بصل على أنه تقدم بطلب إحاطه عاجل بهذا الخصوص للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لمناقشته قبل اللجان المعنية، ووضع حلول تتبعها اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذه الصناعة.

وشدد ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن المحافظة ذاتها، على تضمين تشكيل اللجنة لمعايير موضوعية للاختيار وفقا للتخصصات المطلوب تمثيلها بالوفد ومطالبة كل متخصص بتقديم مقترحاته ورؤيته لتجري الهيئة البرلمانية بغرفتيها نواب وشيوخ لقاءا تنسيقيا مع أصحاب الرؤي كل حسب تخصصه، لضمان الخروج برؤية متفق عليها من أبناء المهنة وحرفييها ومسوقيها ومطوريها بما يتناسب مع التطلعات تهدف لإعادة صناعة الأثاث بدمياط للمكانة التي تستحقها، ولضمان استجابة الحكومة للرؤية المتفق عليها من قبل المعنيين بهذه الصناعة.