انطلاق التدريب المصرى- الباكستانى «حُماة السماء- 1»

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، التى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى، فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، وكذا التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012