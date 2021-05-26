شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب المصرى- الباكستانى «حُماة السماء- 1» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت فعاليات التدريب المصرى- الباكستانى «حُماة السماء- 1»، لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية، والذى يُنفذ لأول مرة فى مصر، ويستمر لعدة أيام.
ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، التى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى، فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، وكذا التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.