شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤبد للمهندس على أبوالقاسم المحبوس بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة استنئاف جدة بالمملكة العربية السعودية، حكمها الأربعاء، بإلغاء حكم محكمة تبوك الجزئية السابق، بحبس المهندس على أبوالقاسم عبدالوارث، لمدة 25 عامًا وتغريمه 100 ألف ريال، وألغت الوصف السابق من ترويج مخدرات إلى شروع، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 عامًا، إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.

وقالت ابتسام سلامة، زوجة «أبوالقاسم» لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم الاستئناف على الحكم الصادر، لافتة إلى أنه قضى 6 سنوات منها بالحبس، أى المدة التى تم حبسه فيها، لكنه سيتم استئناف الحكم أيضا داخل المحكمة العليا وننتظر أن يتم الإفراح عنه قبل عيد الأضحى المبارك لقضائه بين أبنائه الذين ينتظرون عودته منذ سنوات.

على أبوالقاسم، مهندس كان يعمل بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، وحكم عليه بالإعدام فى 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف قرص مخدر، داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه أثناء تسلُمه معدة الرصف والتى تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين.

وتم تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالإعدام، وبإعادة المحاكمة تم الحكم عليه بالمؤبد وغرامة 100 ألف ريال، ليتم تخفيف الحكم فى الاستئناف لـ8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.