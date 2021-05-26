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فحص 31789 سيده بكفر الشيخ ضمن مبادرة السيسي للعناية بصحة الأم والجنين

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن فحص 31789 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 5 نوفمبر الماضي وحتي اليوم.

وأشارت سلام إلى أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 4747 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 4411 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3778 سيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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