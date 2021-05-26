شكرا لقرائتكم خبر عن طلب بـ«الشيوخ» لحل أزمة أطباء التكليف لـ«دفعة مارس 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدَّمت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن استيضاح سياسة الوزارة فيما يخص مشكلة أطباء التكليف لـ«دفعة مارس 2021»، خاصة بعد حالة الرفض الكبير لقرارها بتكليف 50% من الأطباء فى 5 تخصصات فقط، فضلًا عن إلغاء التكليف ببعض التخصصات، مثل (الجلدية والعظام).

وقالت عضو «الشيوخ» إن هذا القرار قُوبل باستياء بالغ، مؤكدة أن ممثلى أطباء التكليف أكدوا رفضهم هذه الاحتياجات التى اعتبروها تعبث بمستقبلهم وأحلامهم.

على صعيد متصل، قال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة فوجئت بإصدار وزارة الصحة قرارًا بسحب كل أطباء الزمالة من المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحى وإعادة توزيعهم على مستشفيات العزل لمدة شهرين.

وأضاف «عبدالحى» لـ«المصرى اليوم»: «بالاستفسار من الوزارة حول عودة الأطباء إلى المستشفيات الجامعية، جاءت الإجابة بالنفى، وهو ما يعنى التأثير سلبًا على المستوى التعليمى لهم، وكذلك سمعة برنامج الزمالة المصرى، فمنذ أن أقر الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، هذا النظام وهو مُقر، لأنه أفضل نظام زمالة يتحقق فيه الدوران بين المستشفيات المتميزة كالجامعية ومستشفيات الوزارة والمركزية».