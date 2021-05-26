شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى»: إزالة 62 ألف حالة تعدٍ على النيل منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه منذ إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل، فى يناير 2015، للحد من انتشار التعديات على المجرى، أسفرت الجهود عن إزالة ما يزيد على 62 ألف حالة تعدٍ على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت فى مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، موقف إزالة التعديات على الطبيعة التى تتم بمجرى نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، إذ تم تنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقى لمجرى نهر النيل بمنطقتى طرة والمعادى.

وقال «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية، إن الإزالات عبارة عن مخالفات لأعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص، ورسو مخالف، والتهرب من سداد مستحقات الدولة.

وأشاد بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة، لشن الحملات ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، استمرارًا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتى تم إطلاقها اعتبارًا من 20 مارس 2021، وتم تنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقى لمجرى نهر النيل بمنطقتى طرة والمعادى.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إنجازات كبيرة، حيث تمت إزالة 4424 حاله تعدٍ على مساحة 651 ألف متر مربع- 155 فدانًا، مؤكدًا أن المتابعة والتصدى والملاحقة المستمرة أدت لتدنٍّ ملحوظ فى المخالفات المحررة نتيجة تنفيذ سياسة الردع الفورى.

وشدد على ضرورة التصدى الفورى لمخالفات الردم بنهر النيل، إذ يعتبر ذلك النوع من التعدى هو الأخطر لما له من آثار خطرة على قدرة القطاع المائى للنهر على إمرار التصرفات المائية.

إلى ذلك، أكد تقرير رسمى، أصدرته وزارة الرى، أن أجهزة الوزارة نفذت خلال الأيام القليلة الماضية 5 قرارات إزالة على مسطح إجمالى 1100 متر مربع بمركز الفشن ببنى سويف، و6 قرارات إزالة مبانٍ بمسطح 2100 متر مربع بمدينة الفشن، و5 قرارات إزالة مبانٍ بمسطح 600 متر مربع بمدينة البدرشين بالجيزة، و9 حالات إزالة بمركز زفتى بالغربية بمسطح 1095 مترًا مربعًا.