شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصر الأولى بالشرق الأوسط والثالثة عالميا فى إنتاج الأسماك من المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر هى الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثالثة عالميا في إنتاج الأسماك من المزارع، والثالثة عالميا أيضا في إنتاج أسماك البلطى.

وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة مع برنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة دى إم سى، إن هناك جهودا كبيرة بذلت في تطهير البحيرات والتوسعات في البحر الأحمر والمتوسط، وهناك الكثير من الشائعات، والحقيقة أن مصر دولة قادرة على إنتاج أسماك ذات جودة عاليةن ولديها توسعات في هذا الأمر، ومراقبة جودة على أعلى مستوى، وهناك إجراءات مشددة للتأكد من سلامة الأسماك وعمليات فحص لمتابعة جودة الأسماك في الأسواق، ومعامل حاصلة على شهادات الآيزو في وزارة الزراعة.

فى سياق أخر، كان كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، لافتة إلى أن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.