شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يشكر سفارة بلاده فى القاهرة لتعزيز الشراكة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر وزير الخارجية الأمريكى، انتونى بلينكين تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" تقدم خلالها بالشكر إلى فريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك أثناء لقائهم اليوم فى إطار زيارته لمصر ضمن جولة رسمية فى الشرق الأوسط لتعزيز وقف إطلاق النار فى غزة.



بلينكين فى القاهرة

وقال " إن التزامكم وتفانيكم في تعزيز علاقتنا يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر كل يوم ، وأنا ممتن لجميع عملكم."



السفير الأمريكى مع وزير الخارجية

ونشر مجموعة من الصور تظهر طاقم السفارة الأمريكية فى القاهرة، كما شاركه السفير الأمريكى، جوناثان كوهين.



جانب من اجتماع وزير الخارجية فى السفارة

وكان نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع "تويتر" تدوينه للرئيس أكد خلالها أنه تشاور مع وزير الخارجية الأمريكى حول مختلف الملفات وقضايا المنطقة.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " شرفت اليوم باستقبال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".