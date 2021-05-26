شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تعلن مقتل مرتكب حادث إطلاق النار الجماعى فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص فى حادث إطلاق نار فى سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وقال رئيس البلدية، سام ليكاردو، على "تويتر" إن مطلق النار قتل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وتم إخلاء منشأة سكة حديد لتخزين عربات القطارات الخفيفة، وهو ما أكدته الشرطة الأمريكية فى بيان لها.

قال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا ، إن إطلاق نار على رايليارد في سان خوسيه بكاليفورنيا أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة عدد آخر.

ولم يذكر متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا العدد الدقيق للضحايا ، لكنه أكد للصحفيين أن هناك "إصابات متعددة ووفيات متعددة. ومن بين الضحايا موظفين بهيئة النقل.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أيضًا في تغريدة على تويتر إنه يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بمسئولي إنفاذ القانون المحليين.

وقع إطلاق النار في سان خوسيه في منشأة مجاورة لقسم عمدة مقاطعة سانتا كلارا وعبر طريق سريع من المطار، المرفق عبارة عن مركز تحكم ترانزيت يخزن القطارات ويحتوي على ساحة صيانة.

وأعلن الرئيس جو بايدن الشهر الماضى ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف "نزيف الدماء" والأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري".